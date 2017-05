Facebook zet groot team in om gewelddadige video's te vinden

Dat schrijft Facebook-ceo Mark Zuckerberg op zijn Facebookpagina. Het extra personeel komt bovenop de 4.500 medewerkers die nu al worden ingezet om gerapporteerde berichten te controleren.

De extra werknemers worden in de loop van komend jaar ingezet. Zij gaan berichten en video's verwijderen die in strijd zijn met de regels van Facebook, van aanzetten tot haat en kindermisbruik tot het plegen van geweld of een moord.

In april bleef een video urenlang op Facebook staan waarop te zien is hoe een man in Cleveland wordt doodgeschoten. De verdachte zette drie video’s op Facebook waarop hij de daad aankondigt en daarna uitvoert.

Zuckerberg schrijft dat er wekelijks 'miljoenen' berichten worden gerapporteerd. Het gaat niet altijd om geweld, maar bijvoorbeeld ook om het aanzetten tot haat en kindermisbruik. Volgens Zuckerberg moet het proces om die meldingen te verwerken sneller en beter.

Naast deze ingreep belooft de Facebook-ceo ook te blijven samenwerken met autoriteiten. Daarnaast werkt het sociale netwerk aan het versimpelen van meldingen om het platform veilig te houden.