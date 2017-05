Windows 10 S laat gebruikers niet van browser en zoekmachine wisselen

Dat blijkt uit een lijst met veelgestelde vragen op de website van Microsoft. De techgigant kondigde op dinsdag Windows 10 S aan. Het betreft een lichtgewichtvariant van het bestaande Windows 10.

"Microsoft Edge is de standaardbrowser in Windows 10 S", aldus het techbedrijf. "Je kunt een andere browser uit de Windows Store downloaden als deze beschikbaar is, maar Microsoft Edge blijft het standaardprogramma voor het openen van webpagina’s."

Het betekent dat gebruikers wel bijvoorbeeld Chrome in Windows 10 S kunnen installeren, mits Google deze browser aanbiedt in de Windows Store voor het lichtgewicht besturingssysteem. Pagina’s geopend vanuit andere apps worden echter alsnog in Microsoft Edge geladen.

Edge

Hetzelfde geldt volgens Microsoft voor de zoekmachine: "Daarnaast kan de standaard zoekmachine in Microsoft Edge en Internet Explorer niet worden gewijzigd".

Gebruikers kunnen in Edge alsnog Google bezoeken, maar bij het invoeren van zoektermen in de browserbalk wordt alsnog automatisch Microsoft Bing geopend.

Oneerlijke concurrentie

Microsoft werd in 2012 aangeklaagd door de Europese Commissie, omdat Internet Explorer binnen Windows als standaardbrowser werd aangeboden. Volgens de Commissie moesten gebruikers de keuze krijgen welke browser ze standaard wilden installeren, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.