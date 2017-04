Turkije blokkeert toegang tot Wikipedia

Zowel de Turkse als alle internationale edities van Wikipedia zijn in Turkije geblokkeerd, meldt Turkey Blocks. Die site brengt de regelmatige internetblokkades in Turkije in kaart.

Het is onduidelijk waarom de site in Turkije niet te bezoeken is. Turkse internetters die Wikipedia bezoeken, krijgen de melding dat de site per direct door de regering is geblokkeerd, en dat een volledige blokkade door de rechtbank in de komende dagen volgt.

‚ÄčOmzeilen

De blokkade treft alle gebruikers met en Turks ip-adres. Wie vanuit Turkije internet gebruikt via een VPN-dienst, kan de blokkade omzeilen door zijn verbinding via een server in een ander land te laten lopen.

Turkije blokkeert regelmatig grote, buitenlandse sites. Zo waren YouTube, Twitter en Facebook de afgelopen jaren regelmatig niet te bezoeken in Turkije. Vaak is kritiek op Turkse president Erdogan en zijn regering daarbij aanleiding voor de blokkade.

In het verleden bepaalde Turkse rechtbanken vaak dat de blokkades onterecht waren, en werden die weer opgeheven.