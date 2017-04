Google en Facebook betaalden 100 miljoen dollar aan Litouwse oplichter

Dat schrijft Fortune op basis van eigen onderzoek.

In maart werd bekend dat een oplichter uit Litouwen twee grote Amerikaanse techbedrijven wist op te lichten. Nu is bekend dat dat Facebook en Google waren. Zij maakten verspreid over twee jaar in totaal 100 miljoen dollar over aan de oplichter.

"Facebook wist het grootste deel van het geld terug te krijgen na het incident en werkt met de politie aan het onderzoek", zegt een woordvoerder van Facebook. Ook Google bevestigde een doelwit te zijn. "We ontdekten de fraude en schakelden de autoriteiten in", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "We hebben het geld terug en zijn blij dat het is opgelost."

Fraude en witwassen

Er is een man gearresteerd, maar die ontkent de beschuldigingen. In e-mails deed hij zich voor als een Aziatische hardwarefabrikant met nagemaakte bankafschriften, documenten en briefpapier. Zo overtuigde de oplichter zijn slachtoffers om tientallen miljoenen over te maken naar bankrekeningen in onder meer Letland en Cyprus.

De man is aangeklaagd voor fraude en identiteitsdiefstal. Ook wordt hij van witwassen beschuldigd. Frauderen en witwassen kunnen beiden leiden tot een celstraf van maximaal 20 jaar.