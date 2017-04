Communicatiewaakhond VS wil regels omtrent netneutraliteit versoepelen

Dat vertelt de voorzitter tijdens een toespraak bij de conservatieve denktank Freedom Works. Door de regels te versoepelen, denkt Pai meer investeerders aan te kunnen trekken. Vooral de infrastructuur zou erop vooruit moeten gaan.

Andere classificatie

Het internet als geheel wordt dan wel anders geclassificeerd en wordt voortaan weer gezien als een informatiedienst, die valt onder de Telecommunicatiewet uit 1996. Volgens Pai is dit nodig, omdat de huidige classificatie ‘een oplossing voor een niet bestaand probleem’ zou zijn.

Deze classificatie zou zijn ingesteld ter preventie van “hypothetische schade en hysterische voorspellingen der verdoemenis”, terwijl de innovatie daaronder te lijden zou hebben.

Geen netneutraliteit

Door het verwijderen van het gros van de regels, zouden vooral kleinere providers meer ruimte krijgen. Maar ook grotere partijen zouden daardoor meer ruimte krijgen en bijvoorbeeld hun eigen content kunnen prioriteren over dat van bijvoorbeeld een videostreamingdienst als Netflix. Van netneutraliteit zou dus geen sprake zijn.

Ook wil Pai de regel terugtrekken die het mogelijk maakt dat de FCC, de communicatiewaakhond, de datavrije onderdelen van een abonnement mag onderzoeken. Datavrije onderdelen zijn bijvoorbeeld muziekstreamingdiensten die sommige providers, ook in Nederland, niet laten meetellen voor het gebruik van een mobiel abonnement.

Eerder liet Pai al weten een einde te willen maken aan die onderzoeken, maar nu wil de voorman dus ook een einde maken aan de regel die de onderzoeken mogelijk maakt.

Schadelijk voor consumenten

De reden dat Pai van die regelgeving af wil, heeft te maken met het idee dat die regels schadelijk zouden zijn voor consumenten. Zo zouden abonnementhouders gratis extra’s mislopen, claimt de voorzitter.

Echter, partijen die strijden voor netneutraliteit laten weten dat het opheffen van dit soort regels ook kan betekenen dat consumenten toegang krijgen tot minder diensten. Providers zouden namelijk hun eigen muziek- en videodiensten kunnen voortrekken en mensen extra laten betalen voor toegang tot concurrerende diensten.

Pilaren van netneutraliteit

Verder wil Pai mogelijk nog een aantal andere pilaren van netneutraliteit aanpakken. Zo mogen breedbandproviders nu de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren. Ook mogen providers het internetverkeer niet aanpassen in kwaliteit en mogen ze diensten, apps of site prioriteren in ruil voor geld. Of dit gaat veranderen is nog niet zeker, maar de FCC kijkt nu naar de mogelijkheden daarvoor.

Verder zou de handhaving voortaan worden gedaan door de Federal Trade Commission (FTC). Ook moet de overheidsorganisatie ervoor zorgen dat de concurrentiestrijd op de markt eerlijk blijft door onder meer voorzorgsmaatregelen te introduceren.

Meer details nog onduidelijk

De rest van het plan van Pai is nog niet geheel duidelijk en dat is ook meteen de reden dat de voorman geen haast maakt bij het implementeren van die regels. Eerst wil de FCC nog feedback ontvangen van allerlei andere instanties en de consumenten.

Op 18 mei zal er worden gestemd over de nieuwe regels.