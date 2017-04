Aantal dataverzoeken VS bij Microsoft lager dan gedacht

Het bedrijf heeft dat verslag van een update voorzien en het correcte aantal vermeld. Er waren niet duizend tot 1.499 dataverzoeken in de eerste helft van 2016 binnengekomen, maar nul tot 499.

Dat aantal is niet meer dan in de tweede helft van 2015 werd geregistreerd. Over heel 2015 was het aantal dataverzoeken niet meer dan duizend.

FISA

De verzoeken vallen onder de zogenoemde Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Die federale wet maakt het voor inlichtingendiensten mogelijk informatie over niet-Amerikaanse inwoners te bewaren, mits die worden verdacht van terrorisme. De overheid is vaak op zoek naar gebruikerscontent ten behoeve van buitenlandse inlichtingendoeleinden.

De overheid in de VS stelt bedrijven wel in staat informatie over het aantal FISA-verzoeken naar buiten te brengen, maar dat mogen geen specifieke cijfers zijn.