Brit krijgt twee jaar celstraf voor ontwikkelen van malware

Mudd ontwikkelde in 2013 op zestienjarige leeftijd het programma Titanium Stresser, weet The Guardian. Hiervoor gebruikte hij een valse naam en een nepadres in Manchester. Met de software werden ruim 1,7 miljoen aanvallen op websites, spellen en bedrijven als Minecraft, Xbox Live, Microsoft en Runescape uitgevoerd.

Geïnteresseerden konden het programma kopen via abonnementen. Ook waren er kortingen voor grote bestellingen en een mogelijkheid om de software aan te raden bij een vriend of kennis. Mudd verdiende op deze manier meer dan 453.000 euro. Volgens aanklager Jonathan Polnay waren er meer dan 112.000 geregistreerde gebruikers van het programma van Mudd. Samen hackten zij ongeveer 666.000 IP-adressen.

Tussen december 2013 en maart 2015 voerde Mudd zelf 594 DDoS-aanvallen uit tegen 181 IP-adressen. Daarbij maakt een groot aantal computers verbinding met één server. Daardoor raakt de server overbelast en gaat het trager werken of wordt hij helemaal onbereikbaar.

Ook gaf Mudd toe dat hij aanvallen uitvoerde tegen de universiteit toen hij daar computerwetenschappen studeerde. Hij liet het netwerk crashen en het kostte ongeveer bijna 2.400 euro om te onderzoeken wat er mis was gegaan.

Schuldig

Mudd werd in maart 2015 opgepakt. Tijdens zijn arrestatie was hij in zijn slaapkamer aan het werk op zijn computer. Hij weigerde zijn computer te ontgrendelen totdat zijn vader ingreep.

Tijdens de rechtszaak zei de jongere schuldig te zijn. “Ik ben blij dat je begrijpt dat dit geen spelletje was”, zei de rechter. “Het was een serieuze zaak waarmee je geld verdiende en je software deed precies waar het voor gemaakt was.”

Mudd heeft volgens zijn verdediging asperger, een variant van autisme. Daarnaast zou hij meer interesse hebben gehad in zijn status in de online gaming-gemeenschap dan in het geld.

Er werd gevraagd om een uitgestelde straf, maar hier is de rechter niet mee akkoord gegaan.