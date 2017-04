Google bindt strijd aan met aanstootgevende zoekresultaten

Dat meldt de zoekgigant op zijn blog. Het bedrijf zegt dat 0,25 procent van alle zoekopdrachten op Google aanstootgevende of anderszins ongewenste zoekresultaten oplevert.

Er worden per dag zo’n 3,5 miljard zoekopdrachten gedaan. Dat betekent dus dat 87,5 miljoen zoekopdrachten per dag aanstootgevende of andere ongewenste zoekopdrachten opleveren.

Daarom voegt Google knoppen toe aan het zoekvak waarin zoekopdrachten automatisch aangevuld worden en aan de uitgelichte zoekresultaten die soms bovenaan worden getoond. Zo kunnen gebruikers direct iets zeggen over de wenselijkheid van de resultaten.

Algoritme

Ook zijn er achter de schermen aanpassingen gedaan aan de zoekalgoritmes. Zoekresultaten die vaak aangemerkt worden als ongewenst, komen daardoor lager in de zoekranglijst te staan. Ook zijn de richtlijnen voor menselijke beoordelaars van zoekresultaten aangescherpt.

Google lag de afgelopen maanden vaker onder vuur om aanstootgevende zoekresultaten. Zo was afgelopen december het eerste zoekresultaat voor de zoekopdracht 'did the Holocaust happen?' (is de Holocaust echt gebeurd?) een zoekresultaat dat naar een racistische website verwees.

De aanpassingen die Google dinsdag aankondigt, moeten dit soort voorvallen in de toekomst minder vaak doen voorkomen, aldus Google.