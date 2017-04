Yahoo-directeur Mayer verdient 186 miljoen dollar aan overname

Dat is de waarde van de aandelen die Mayer in handen heeft, meldt de New York Times dinsdag op basis van een beursdocument dat Yahoo heeft ingediend.

Aandeelhouders van Yahoo stemmen op 8 juni over een verkoop aan Verizon. Verwacht wordt dat zij hun goedkeuring zullen geven aan de deal van 4,5 miljard dollar.

Uit het beursdocument blijkt ook dat Yahoo in 2015 heeft geïnvesteerd in Snapchat. De aandelen van Yahoo in die app zijn inmiddels 98 miljoen dollar waard, ongeveer een verdubbeling van de aankoopwaarde.

Groei

Mayer heeft vijf jaar lang aan de top van Yahoo gestaan. Ze probeerde het bedrijf in die periode weer te laten groeien, met name door te snijden in het aantal producten en websites, en door meer te focussen op mobiele diensten. Uiteindelijk wist Mayer het tij voor het 22 jaar oude internetbedrijf niet te keren.

Verizon krijgt bij de overname alleen de internetactiviteiten van Yahoo in handen. Die worden gefuseerd met het voormalige AOL en krijgen de nieuwe naam Oath. De aandelen Alibaba en Yahoo Japan die Yahoo bezit, worden ondergebracht in het losse bedrijf Altaba. Dat bedrijf krijgt een waardering van ruim 50 miljard dollar.