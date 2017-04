'Campagne presidentskandidaat Macron doelwit van Russische hackers’

Dat claimt het Japanse antivirusbedrijf Trend Micro, meldt onder meer Reuters maandag.

Het zou voornamelijk gaan om phishingaanvallen, waarbij vier valse e-mailadressen en een nepsite werden gebruikt om de inloggegevens van partijleden van Macrons En Marche! buit te maken.

Trend Micro kwam de phishingpogingen op het spoor door in de gaten te houden of er de afgelopen tijd domeinnamen waren aangemaakt die sterk overeenkwamen met legitieme adressen die zijn ingezet tijdens de verkiezingscampagne van En Marche!.

De beveiligingsfirma zegt niet te weten of de phishingaanvallen succesvol zijn geweest. Tegenover Reuters bevestigt het Franse cyberveiligheidsorgaan dat de campagne van Macron door hackers is aangevallen. Een woordvoerder zei dat het soort aanval kenmerkend was voor Pawn Storm, maar kon geen duidelijkheid verschaffen over of de groepering er ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor wordt gehouden.

Pawn Storm staat ook wel bekend als Fancy Bear of APT 28 en zou ook verantwoordelijk zijn voor onder meer de cyberaanvallen op de Democratische partij en Hillary Clintons campagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten vorig jaar. De groep wordt ervan verdacht verbonden te zijn aan de Russische regering.

Rusland werd er zondag nog van beschuldigd het Deense ministerie te hebben gehackt, waarbij Pawn Storm eveneens als uitvoerder van de aanvallen zou hebben opgetreden. Het Kremlin ontkent betrokkenheid.