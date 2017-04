Russische hacker krijgt 27 jaar cel in VS

De 32-jarige Roman Seleznev werd in 2014 op de Malediven gearresteerd en eind 2016 door een jury schuldig bevonden aan hacken van bedrijfscomputers en het stelen van creditcardgegevens.

De bedrijven werden voor zeker 169 miljoen dollar (157 miljoen euro) opgelicht. De Amerikaanse speurders zaten Seleznev bijna tien jaar op de hielen.

Rusland heeft kritiek op de veroordeling. Volgens de Russische ambassade in de VS was de arrestatie van Seleznev "een illegale kidnap". Seleznev is de zoon van Valeri Seleznev, die lid is van het Russische parlement voor de Liberaal Democratische Partij Rusland.