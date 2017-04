Driekwart populaire YouTube-video's bevat sluikreclame

Dat constateert het Commissariaat voor de Media (CvdM) dat video's van de twintig populairste Nederlandse YouTubers heeft bekeken, meldt Nieuwsuur.

Het is voor het eerst dat het Commissariaat reclame in YouTube-video's onderzoekt. Eind 2016 oordeelde het CvdM al dat vloggers geen sluikreclame mogen maken. Wanneer videomakers gesponsorde producten bespreken, moeten zij dat duidelijk vermelden.

Bewustwording

Het Commissariaat wil vooral bewustwording bij de makers van YouTube-video's vergroten, omdat het controleren van alle video's niet haalbaar is. "Sancties en boetes zijn niet mogelijk volgens de wet", zegt het Commissariaat voor de Media.

Europa werkt aan regels voor reclame in internetvideo's, maar vooralsnog zijn die er niet. Eerder zei het CvdM dat het uitdelen van boetes wel aannemelijk was.

"De kans is groot dat er uiteindelijk boetes gaan vallen, net als bij traditionele media gebeurt", zei Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat in november 2016. "Maar we willen liever geen boetes uitdelen, want vloggers zijn niet de boosdoeners. Er heerst momenteel veel onwetendheid en we zien dat vloggers juist duidelijkheid willen."