Spotify start met studentenkorting in Nederland

Studenten met een Spotify-abonnement betalen voortaan 5 euro per maand, in plaats van de gebruikelijke 10 euro per maand.

Het studentenabonnement wordt al langer aangeboden in de Verenigde Staten, maar was tot vandaag niet in Nederland toegankelijk.

Alleen studenten van een "geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs" komen volgens Spotify in aanmerking voor de studentenkorting. De dienst SheerID verifieert of de gebruiker ook echt een student is.

Een studentenabonnement werkt alleen met een doorlopend betaalmiddel. Een prepaidkaart of Spotify-cadeaukaart kan niet worden gebruikt.

In 2014 gaf Spotify al aan studentenkorting in Nederland te willen bieden.