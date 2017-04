Facebook gaat proces rapporteren gewelddadige video's versnellen

De evaluatie volgt nadat een video van een moord in Cleveland zondag twee uur lang op Facebook online stond. Het bedrijf gaat zoeken naar mogelijkheden om het proces van rapporteren en beoordelen van gerapporteerde video's gemakkelijker en sneller te maken.

"We geven prioriteit aan meldingen met ernstige veiligheidsimplicaties voor onze gemeenschap en we werken eraan om het beoordelingsproces nog sneller te maken", stelde Justin Osofsky, onderdirecteur van de afdeling mediaoperaties van Facebook, in een blog.

Voor de controle van video's op Facebook vertrouwt het bedrijf voornamelijk op de gebruikers van het sociale netwerk die ongepaste items kunnen rapporteren. Het bedrijf ontvangt wekelijks miljoenen berichten over mogelijk ongepaste posts.

De verdachte van de moord in Cleveland zette drie video's op Facebook. De eerste, waarin hij de moord aankondigde, werd volgens het bedrijf niet gerapporteerd. Van de andere twee video's kwamen wel binnen een half uur meldingen binnen.

"We hebben het account van de verdachte binnen 23 minuten na de eerste melding van de video van de moord geblokkeerd, maar we weten dat dit beter moet", aldus Osofsky.

Cleveland

Op de video is te zien hoe Steve Stephens zichzelf filmt in zijn auto in de Amerikaanse stad Cleveland. "Ik heb iemand gevonden die ik ga doden", zegt hij tegen de camera. "Ik ga deze man hier doden. Hij is nog oud ook." Stephens stapt vervolgens uit en vraagt een 74-jarige man om de naam van zijn vriendin te noemen.

Als het slachtoffer daar gehoor aan geeft, krijgt hij te horen dat de vriendin de reden is dat hij wordt doodgeschoten. De man wordt daarop ondanks een smeekbede door het hoofd geschoten.