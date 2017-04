Computer- en internetpionier Robert Taylor overleden

Taylor overleed in zijn woning in Californië, dat meldde zijn zoon aan de New York Times.

Taylor begon in 1966 voor het Pentagon als directeur van ARPA, de dienst die over informatieverwerking ging. ARPA onderzocht in die tijd drie verschillende computersystemen los van elkaar. Op zijn eerste werkdag constateerde Taylor dat de drie projecten via een netwerk met elkaar verbonden moesten worden. Dat idee leidde tot Arpanet, een vroege voorloper van het internet.

Taylor vertrok uiteindeiljk uit onvrede bij de overheid en ging bij Xerox werken in Silicon Valley. Daar was hij wederom een sleutelfiguur bij een grote doorbraak, de Alto computer. De Alto computer wordt gezien als dé voorloper van de computers die iedereen tegenwoordig dagelijks gebruikt.

Ook bij de ontwikkeling van de muis speelde Taylor een grote rol. Hij werkte in 1961 voor NASA toen hij hoorde van een onderzoeksproject van Douglas Engelbart. Taylor vond het project veelbelovend en financierde Engelbarts project wat uiteindeiljk uitmondde in de uitvinding van de computermuis.

Robert W. Taylor werd op 10 februari 1932 geboren in Dallas.