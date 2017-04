Microsoft repareerde lekken die NSA misbruikte al in maart

De Windows-lekken werden vrijdag openbaar gemaakt door Shadow Brokers, toen ook bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA het betalingsverkeer in het Midden-Oosten in de gaten hield.

"Het is veruit de meest krachtige verzameling exploits die ooit is vrijgegeven", zegt beveiligingsexpert Matthew Hickey tegen Ars Technica. De lekken lijken vooral aanwezig te zijn in oudere maar nog wel veelgebruikte versies van Windows.

​Al gerepareerd

Microsoft maakte zaterdag echter bekend dat het de betreffende lekken al heeft gedicht. Het is niet precies duidelijk hoe Microsoft al zo vroeg van de lekken af wist. "Los van verslaggevers heeft geen individu of organisatie contact met ons opgenomen over de materialen die door Shadow Brokers zijn vrijgegeven", zei het bedrijf tegenover Reuters.

Microsoft lijkt de betreffende lekken in Windows te hebben gerepareerd met update MS17-10. Maar op de pagina waar Microsoft erkenning geeft aan tipgevers van lekken, staat MS17-10 niet vermeldt, merkt bekende beveiligingsonderzoeker the gruqq op.