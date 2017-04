Podcast: Digitaal briefgeheim en Switch-succes voor Nintendo

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (10 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Briefgeheim

De Tweede Kamer debatteerde deze week over de uitbreiding van het briefgeheim, na jaren van onderzoeken en voorstellen. De partijen zijn het erover eens dat ook digitale communicatie onder het briefgeheim moet vallen, maar hoe dat in de grondwet moet worden gezet is nog niet precies duidelijk.

Switch

In zijn eerste verkoopmaand was de Nintendo Switch de succesvolste console die het bedrijf ooit in de VS lanceerde. In Nederland is de hybride console nog altijd moeilijk verkrijgbaar. Komt het nu ook goed met het game-aanbod voor het apparaat?

