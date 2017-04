Brits ministerie van Buitenlandse Zaken doelwit van hackers

Beveiligingsbedrijf F-Secure heeft een onderzoek gepubliceerd naar het hackerscollectief Callisto Group. Daarbij worden geen specifieke slachtoffers aangewezen, maar volgens de BBC was het Britse ministerie een doelwit.

Bij de aanval zou gebruik zijn gemaakt van phishingmails, om ervoor te zorgen dat er spyware op computers werd geïnstalleerd. Hiermee zou het vervolgens mogelijk zijn om de systemen af te luisteren.

Het is niet bekend of er bij de hackaanvallen ook data is gestolen. Volgens een bron van de BBC wordt gevoelige informatie niet op de computers bewaard die werden aangevallen.

De Callisto Group zou eerder overheden, militaire instanties, journalisten en denktanks in Oost-Europa hebben aangevallen. De gebruikte software zou in andere vormen worden gelinkt aan instanties in China, Rusland en Oekraïne.

Nederland

Eind maart werden de systemen van de Nederlandse Tweede Kamer getroffen door ransomware. Getroffen computers moesten hierdoor met een backup opnieuw worden geconfigureerd.

Bij de ransomware in de Tweede Kamer gingen er ook e-mails met de software rond. Door hier op te klikken, werd de computer overgenomen.