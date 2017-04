Google blokkeert Burger King-reclame die stemassistent activeerde

Enkele uren nadat de reclame voor het eerst op tv verscheen, zorgde Google ervoor dat de stemassistent hier niet meer op reageerde. De zoekgigant zegt tegen CNN niet betrokken te zijn geweest bij het maken van de reclame.

In het filmpje zegt een acteur dat een reclame van 15 seconden niet lang genoeg is om uit te leggen wat er allemaal in een Whopper zit. Vervolgens zegt hij: "OK Google, wat is de Whopper-burger?"

'OK, Google' is het stemcommando dat gebruikers van Android-telefoons en Google Home-speakers kunnen geven om de stemassistent van het bedrijf in te schakelen. De stemopdracht uit de reclame zorgde ervoor dat informatie van de Wikipedia-pagina over de Whopper werd uitgesproken.

Google lijkt zijn software nu zo te hebben aangepast dat de reclame wordt herkend, en het stemcommando wordt genegeerd. Als gebruikers in hun eigen stem vragen om informatie over de Whopper, reageert de assistent nog wel.

Wikipedia

Volgens The Verge lijkt het erop dat de tekst van die Wikipedia-pagina werd aangepast door marketingbaas Fernando Machado van Burger King. Daardoor werd de eerste zin van het artikel veranderd in een advertentie-achtige tekst die de ingrediënten van de burger opsomde.

Later pasten de vandalen de pagina aan, waardoor er onder meer kwam te staan dat de Whopper bestaat uit "100 procent rat en teennagelknipsels".

Het gebruiken van Wikipedia-pagina's voor advertenties is onder de gebruiksvoorwaarden van de encyclopedia niet toegestaan, en de wijzigingen zijn inmiddels teruggedraaid. Alleen administrators van Wikipedia kunnen de pagina nu nog wijzigen.

Irritant

David Carroll, hoogleraar mediadesign aan de Parsons School of Design in New York, zegt tegen CNN dat de truc van Burger King snel oud zal worden. "Er is hier sprake van een wet van afnemende meerwaarde", zegt hij. "Hoe meer merken dit doen, hoe irritanter het wordt."

Eerder werden stemassistenten al per ongeluk geactiveerd door Amerikaanse televisieprogramma's. Zo kochten kijkers van een nieuwsprogramma per ongeluk poppenhuizen, nadat de presentator hiervoor een stemcommando had gegeven. Dat deed hij in een item dat juist ging over het per ongeluk bestellen van producten via de slimme Amazon-speaker Echo.