'Uber volgde chauffeurs van concurrent Lyft met nep-accounts'

Een bron met kennis van het initiatief, dat de interne codenaam 'Hell' had, zegt tegen The Information dat medewerkers van Uber met de nep-accounts konden zien waar chauffeurs zich in een stad bevonden.

Door een lek in de software van Lyft konden ook de identificatienummers van individuele chauffeurs worden ingezien, en kon Uber hen dus over een langere periode volgen.

De locaties van Lyft-chauffeurs werden gekoppeld aan de locaties van Uber-chauffeurs, zodat het bedrijf kon zien wie voor beide diensten actief was. Met die informatie probeerde het bedrijf de chauffeurs over te halen om alleen voor Uber te werken.

Uber heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het initiatief lijkt in ieder geval in strijd te zijn met de gebruiksvoorwaarden van Lyft, en was mogelijk ook in strijd met de wet.

Greyball

Vorige maand onthulde de New York Times dat Uber een speciale app met de naam Greyball toonde aan toezichthouders in verschillende landen. In de app leken wel chauffeurs rond te rijden, maar het boeken van taxi's was in de praktijk onmogelijk. Zo wilde het bedrijf voorkomen dat chauffeurs boetes zouden krijgen.

Uber heeft gezegd het Greyball-programma in te perken. Voortaan wordt de nep-app alleen nog gebruikt voor testdoeleinden, of om 'normale' gebruikers te blokkeren, als zij de voorwaarden van Uber schenden.

De taxi-app heeft ook te maken met aantijgingen van seksuele intimidatie op de werkvloer en een rechtszaak door Waymo, het Google-zusterbedrijf dat claimt dat Uber technologie voor zelfrijdende auto's heeft gestolen.