Yahoo aangeklaagd om verspild Chinees dissidentenfonds

De rechtszaak is gestart in Washington DC, meldt Bloomberg. De groep aanklagers bestaat uit zeven voormalig gevangengenomen Chinese dissidenten en de vrouw van een achtste dissident die vastzit.

Yahoo deelde in 2007 informatie over gebruikers met de Chinese overheid. Hierdoor werden twee activisten in het land gearresteerd, die beide een gevangenisstraf van tien jaar kregen.

Yahoo werd aangeklaagd door de families van de activisten. Bij een schikking betaalde het bedrijf aan iedere familie 3,2 miljoen dollar. Daarnaast werd er een fonds van 17 miljoen dollar opgericht, om activisten in China te ondersteunen.

Vastgoed

Volgens de aanklagers is dit geld hier niet goed voor ingezet. Harry Wu, beheerder van het fonds, zou het geld vooral hebben gestoken in de aanschaf van vastgoed. Zo kocht hij in Washington een huis ter waarde van 2,5 miljoen dollar.

De beheerder zou zijn vrouw en vrienden banen hebben gegeven waarvoor ze niet hoefden op te dagen, zodat ze geld uitbetaald kregen. Daarnaast heeft de man volgens de aanklagers zichzelf een loonsverhoging van 60.000 dollar gegeven.

Van de 17 miljoen dollar, zou slechts 700.000 dollar zijn geïnvesteerd in de ondersteuning van Chinese dissidenten. Wu overleed afgelopen jaar op 79-jarige leeftijd.

Yahoo wilde niet op de rechtszaak reageren.