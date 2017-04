Communicatiebaas Uber verlaat bedrijf

Dat heeft Uber gemeld in een verklaring in handen van Recode. Een reden voor haar vertrek wordt niet gegeven.

Whetstone was onder andere verantwoordelijk voor de PR-divisie van Uber, die namens het bedrijf communiceert met de media. Uber-CEO Travis Kalanick is positief over Whetstone in het afscheidsbericht: "Sinds ze bij ons kwam werken in 2015, heeft ze ons weggeblazen. Ze kreeg dingen altijd gedaan."

In de afgelopen maanden werden bestuurders bij Uber onder meer beschuldigd van seksuele intimidatie. Inmiddels wordt daar een intern onderzoek naar gedaan. Volgens bronnen van Recode zou Whetstone meerdere redenen hebben om te vertrekken, waaronder het huidige onderzoek. Ze zou "geen trek hebben in drama" nadat ze eerder bij Google is vertrokken.

Kalanick bood onlangs zijn excuses aan, nadat hij in een online verschenen video een taxichauffeur had uitgefoeterd.

Uber-president

De aankondiging komt twee weken nadat Uber-president Jeff Jones zijn vertrek bekendmaakte. Toen zei ook het hoofd van de kaartenafdeling van Uber iets anders te gaan doen. Eerder in maart vertrok het Uber-producthoofd Ed Baker.