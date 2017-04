Toshiba komt met cijfers na twee keer missen deadlines

Toshiba miste twee keer eerder een deadline voor de cijferpublicatie.

De resultaten die het bedrijf naar buiten bracht, zijn echter niet goedgekeurd door de accountant. In de drie kwartalen tot eind december leed Toshiba een operationeel verlies van ruim 576 miljard yen (4,9 miljard euro).

In de verklaring sprak het concern zijn zorgen uit over het voortbestaan in de huidige vorm. Voor het gehele boekjaar vreest Toshiba dat het verlies kan oplopen tot 8,4 miljard euro.

Onlangs vroeg Toshiba faillissement aan voor zijn Amerikaanse nucleaire tak Westinghouse na enorme kostenoverschrijdingen en vertragingen bij projecten. Eerder werden al miljarden afgeschreven op het onderdeel. Vanwege alle financiële problemen is het aandeel Toshiba sterk in waarde gedaald op de beurs in Tokio.