Qualcomm reageert op Apple-rechtszaak met eigen aanklacht

In rechtbankdocumenten die maandagavond (Amerikaanse tijd) zijn ingediend, stelt Qualcomm dat de iPhone-handel van Apple niet zou kunnen bestaan zonder de technologie van de chipmaker.

De eerdere rechtszaak van Apple draait om patenten op mobiele netwerktechnologie. Qualcomm vraagt alle smartphonemakers om licenties op die 3G- en 4G-patenten te nemen, voor ongeveer 5 procent van de consumentenprijs van de smartphone. Bij een iPhone zou dat neerkomen op enkele tientallen euro's per apparaat.

Volgens Apple is er sprake van machtsmisbruik en is Qualcomm bovendien nog 1 miljard dollar verschuldigd. Die betaling zou worden ingehouden omdat Apple meewerkte aan een onderzoek van de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit, die uiteindelijk een boete van ruim 800 miljoen euro oplegde. Ook in de VS wordt Qualcomm door de toezichthouder vervolgd wegens machtsmisbruik.

In Zuid-Korea gaat Qualcomm nog in beroep tegen de boete. Het bedrijf sloot al wel een schikking met de Chinese toezichthouder, voor ruim 900 miljoen euro. Het bedrijf berekent zijn licentiebedragen in dat land nu op een andere manier.

Aanval

In zijn aanklacht stelt Qualcomm dat Apple de onderzoeken door toezichthouders zelf heeft aangejaagd met onjuiste uitlatingen. Verder zou het bedrijf overeenkomsten met Qualcomm niet zijn nagekomen en hebben gelogen over de maximale prestaties van de Qualcomm-modems die in sommige iPhones zitten.

In een verklaring wijst Dan Rosenberg, hoofdadvocaat van Qualcomm, erop dat Apple zo'n 90 procent van de winst op de smartphonemarkt opstrijkt. Dat had volgens hem nooit gekund zonder Qualcomm-technologieën. "Nu, na een decennium van historische groei, weigert Apple de duidelijk vastgestelde en doorlopende waarde van deze technologieën te erkennen."

Rosenberg spreekt van een "wereldwijde aanval op Qualcomm" en zegt dat Apple "oneerlijke en onredelijke licentievoorwaarden" probeert af te dwingen. Apple heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aantijgingen van Qualcomm.