Nederlandse startup wil slimme apparaten wereldwijd met satellieten verbinden

Dat maakt de Amsterdamse satellietstartup dinsdag bekend. De wereldwijde dekking wordt verzorgd door middel van een satellietnetwerk.

Organisaties kunnen zich aansluiten en zo verschillende zaken monitoren, zoals de weersomstandigheden in Afrika of de locatie van kleine vissersbootjes op zee.

Lastig bereikbare gebieden

Magnitude Space richt zich specifiek op internet of things-apparaten in gebieden waar nog geen dekking is. Die verzenden maar weinig data en worden, als ze niet worden gebruikt, in slaap gehouden zodat ze jarenlang meegaan.

Deze apparaten worden voorzien van speciale sensoren en een eigen modem van Magnitude Space voor het verzenden van data. "Het is heel uniek wat we doen", zegt mede-oprichter Laurens Groenendijk tegen NU.nl. "Wij zijn de eerste die zo’n globaal netwerk opzetten."

De technologie lijkt op de Lora-standaard, waar verschillende providers in Nederland mee bezig zijn. "Alleen bieden wij het meteen wereldwijd aan. Er hoeven dus geen palen de grond in voor bereik", zegt Groenendijk, die eerder als mede-oprichter en directeur bij bezorgsite Just Eat Benelux betrokken was.

Eén update per dag

De eerste satelliet gaat eind 2017 de lucht in. Eens per dag ontvangen klanten een update van hun sensoren. Dat komt omdat de satelliet de hele wereld overgaat in één dag en ondertussen data ophaalt.

"We hebben onderzocht dat bedrijven niet constant op de hoogte hoeven te zijn van de dingen die ze tracken", zegt Groenendijk. "Daarnaast is een abonnement bij ons heel goedkoop. Om elke dag de locatie van een vissersbootje in Indonesië door te krijgen, betaalt een bedrijf drie euro per jaar."

Marktonderzoekers verwachten dat er in 2020 zo’n 30 miljard apparaten aangesloten zijn op het internet of things.