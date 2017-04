Apple klaagt Swatch aan wegens reclameslogan

Dat meldt het Zwitserse Watson.

Apple gebruikte in 1997 de woorden 'Think Different' in een reclamecampagne. Deze was bedoeld als reactie op de IBM-reclameslogan 'Think'.

In een rechtszaak moet worden bewezen of de gemiddelde persoon de twee reclameslogans van elkaar kan onderscheiden, en aan welk bedrijf wordt gedacht.

Het Zwitserse bedrijf legde eerder de merknaam 'One More Thing' vast. Deze woorden worden vaak in Apple-persconferenties gebruikt. Omdat Apple deze slogan niet voor producten gebruikt, mocht Swatch van het patentbureau de naam gebruiken.