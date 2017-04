'Gebruikers streamingdiensten luisteren meer naar onbekende artiesten'

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van Tilburg University. Zij bekeken data van enkele duizenden gebruikers van Last.fm, een dienst die gebruikers hun luistergedrag in kaart laat brengen. De bestudeerde gebruikers luisterden in ruim een jaar tijd in totaal naar meer dan 100 miljoen nummers.

Een half jaar nadat consumenten een streamingdienst in gebruik hebben genomen, luisteren ze gemiddeld naar 49 procent meer muziek dan voorheen, schrijven de onderzoekers in een artikel dat binnenkort in vakblad Marketing Science verschijnt. Het aantal unieke artiesten ligt na een half jaar zo'n 32 procent hoger.

Supersterren

Mensen verkennen ook meer verschillende genres via streamingdiensten, constateren onderzoekers Hannes Datta, George Knox en Bart Bronnenberg. Muziek van 'supersterren' uit de muziekwereld wordt door Spotify-gebruikers juist iets minder beluisterd. Streamingconsumenten luisteren ook minder vaak naar hun eigen favorieten. In plaats daarvan kiezen zij voor artiesten die ze nog niet kennen.

Nieuw ontdekte nummers worden op Spotify minder vaak beluisterd dan na een aankoop op iTunes of een vergelijkbaar platform waar muziek kan worden ingekocht.

"Onze resultaten wijzen op een meer gefragmenteerde markt, die mogelijk vriendelijker is voor kleinere artiesten en labels", concluderen de onderzoekers in hun artikel. Daarbij waarschuwen ze wel dat artiesten er minder op kunnen vertrouwen dat hun fans zullen blijven luisteren. "Het is dus makkelijker om consumenten te bereiken, maar moeilijker om ze vast te houden."