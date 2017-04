'Google betaalt vrouwelijke werknemers veel minder dan mannelijke'

Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Arbeid volgens The Guardian. Google ontkent de beschuldiging stellig.

Het ministerie stelt in een nog lopend onderzoek bewijzen te hebben verzameld van systematische salarisverschillen. In januari spande het ministerie een rechtszaak aan tegen Google in een poging het bedrijf te dwingen salarisinformatie en documenten te overhandigen.

Vrijdag sprak een medewerker van het ministerie in San Francisco tijdens haar getuigenis in die zaak over de salarisverschillen. Het ministerie zou de verzochte gegevens nodig hebben om vast te kunnen stellen waar de verschillen in salaris vandaan komen.

'Geen loonkloof'

Google heeft in een reactie laten weten het heel erg oneens te zijn met de beschuldigingen. "Elk jaar doen we een uitgebreide en robuuste analyse van het salaris voor mannen en vrouwen en wij hebben geen loonkloof gevonden. Behalve het geven van een ongegronde uitspraak die we voor het eerst in de rechtszaal hoorden, heeft het ministerie van Arbeid geen gegevens verstrekt of zijn methodologie gedeeld", heeft het bedrijf laten weten in een verklaring.

Onlangs nog meldde de onderneming dat het de loonkloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd heeft gedicht.