Google gaat waarschuwen voor nepnieuws in zoekresultaten

Hierdoor moet duidelijk worden of het gaat om mogelijk nepnieuws. De factchecks worden niet uitgevoerd door Google, maar door externe partijen.

Google testte de nepnieuwschecker al in andere landen, maar nu is de optie wereldwijd beschikbaar gesteld.

Is een artikel in Google Nieuws of de zoekresultaten gecontroleerd door een factcheckorganisatie, dan wordt hierover een kortfragment onder de link toegevoegd. Niet alleen nepnieuws wordt op deze manier geverifieerd: Google geeft ook aan als een verhaal als correct is bestempeld.

De factchecks volgen een algemeen proces, waar andere bedrijven en redacties aan kunnen deelnemen. Door speciale metadata toe te voegen aan factcheckartikelen, worden deze in de zoekresultaten gekoppeld aan de stukken die ze controleren. Volgens Google worden alleen de checks van 'gezaghebbende bronnen' daadwerkelijk getoond.

Sociaal netwerk Facebook startte onlangs met de aanpak van nepnieuws in Nederland. Gebruikers kunnen melding doen van mogelijk nepnieuws, waarna wordt gecontroleerd of dit ook het geval is.