FBI krijgt geen toegang tot Canadese Megaupload-servers

Dat heeft de rechter in Canada bepaald in een hoger beroep. De FBI wilde bepalen welke data relevant was voor een onderzoek. Volgens de rechter kan de FBI dit niet onbevooroordeeld doen, omdat de FBI de rechtszaak tegen de inmiddels gesloten website leidt.

De 32 Canadese servers waren een relatief klein onderdeel van de website. In 2012 werden in de VS 1.100 servers van de website in beslag genomen.

Megaupload-oprichter Kim Dotcom wordt verdacht van auteursrechtenschending, witwassen en fraude. Op de website werd volgens de FBI voornamelijk illegale content gedeeld.

In 2015 oordeelde rechter dat de FBI en Megaupload een manier moesten vinden om relevante content van de servers te filteren voor het onderzoek. Beide partijen gingen hiertegen in beroep.