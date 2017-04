'Een derde van online kinderporno staat op Nederlandse servers'

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Internet Watch Foundation (IWF). Van alle kinderpornolinks wordt 37 procent gehost op Nederlandse servers.

De hoeveelheid kinderpornosites is volgens het IWF in 2016 gestegen met 20 procent, naar een totaal van 2.416 websites. Op deze sites stonden 57.335 links die verwezen naar afbeeldingen van kindermisbruik.

De hoeveelheid kinderporno in Europa zou met 19 procent zijn gestegen, naar 60 procent. Daarmee zouden kinderpornosites vaker actief zijn in Europa dan in Noord-Amerika, waar 37 procent wordt gehost. In 2015 was 57 procent nog afkomstig uit Amerika.

Meer dan 80 procent van alle kinderpornowebsites staat op een domeinnaam die eindigt met .com, .net, .se, io of .cc.