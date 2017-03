Beveiliging politienetwerk C2000 schiet tekort

Dat concludeert de Auditdienst Rijk in een rapport dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De organisatie constateert dat er op papier allerlei beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd die in de praktijk niet worden nageleefd.

Daardoor zouden criminelen mogelijk toegang kunnen krijgen tot het C2000-systeem en op de hoogte kunnen blijven van politiebewegingen. Het kan nu onopgemerkt blijven als C2000-apparatuur wordt gestolen of kwijt raakt, stelt de Auditdienst Rijk. Ook krijgt de beveiliging van het systeem "nauwelijks aandacht" bij trainingen.

Verdachte patronen

Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zegt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en voor de zomer een nieuw beveiligingsplan te willen maken. De politie moet zo snel mogelijk "verdachte patronen van randapparatuur" gaan monitoren en inventariseren of er apparatuur is verdwenen.

Blok zegt 'politieverklikkers', de zogenoemde Target Blu Eye-apparatuur die communicatie tussen agenten kan onderscheppen, vooralsnog niet te willen verbieden.

In een ander nieuw rapport, dat niet openbaar is gemaakt, wordt geconstateerd dat zulke apparatuur wordt gebruikt door georganiseerde criminele organisaties, maar dat een algeheel verbod "niet als meerwaarde wordt gezien" door opsporingsdiensten. Zij kunnen de apparaten nu al in beslag nemen als ze worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.