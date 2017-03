Politie krijgt 3 miljoen euro niet terug van Microsoft na administratieblunder

De betaling van 2.961.029,11 euro moet worden gezien als een rechtsgeldige aankoop van software, die niet door de politie kan worden teruggedraaid, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld in een rechtszaak die de politie tegen Microsoft aanspande.

Het geschil stamt uit 2008. Toen vulde een medewerker van de politie in dat 13.656 medewerkers een speciale thuiswerkversie van het softwarepakket Office wilden gebruiken. Dat klopte niet, maar het miljoenenbedrag werd intern niet opgemerkt en de factuur werd betaald, zo meldde NU.nl eerder op basis van rechtbankdocumenten.

Coulance

Het was niet voor het eerst dat een betalingsfout werd gemaakt. In 2005 stortte Microsoft ruim 765.000 euro terug na een vergelijkbare fout, maar waarschuwde het bedrijf dat het ging om een eenmalige coulance.

De rechtbank stelt dat de eerdere terugbetaling niet betekent dat de politie een tweede keer gematst moet worden, "bij gebreke aan enige juridische grondslag voor de door de politie gewenste correctie".

Het feit dat de politie de per abuis gekochte licenties niet heeft gebruikt is irrelevant, stelt de rechtbank, omdat enkel is betaald voor het recht om de software te gebruiken en niet voor het gebruik zelf. De politie moet ook de proceskosten van ruim 10.000 euro die Microsoft maakte vergoeden.

Eerder stelde een woordvoerder van de politie dat een vergelijkbare fout nu niet meer zou kunnen voorkomen, omdat de inkoop van softwarelicenties na een reorganisatie anders is geregeld. De woordvoerder kon maandag niet direct zeggen of de politie in beroep wil gaan.