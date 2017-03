Rechter verwerpt schikking van Google in Gmail-rechtszaak

De Californische rechter Lucy Koh, die eerder al besloot dat de rechtszaak tegen Google doorgang mocht vinden, zegt nu dat het niet duidelijk is hoe Google zich zou gaan conformeren aan de federale en lokale privacywetten.

Ook is het volgens Koh niet duidelijk of Google nog steeds data uit de e-mailberichten haalt van de mensen die Gmail niet gebruiken. De rechter concludeert daarom dat dit geen eerlijke schikking is.

In de door Google voorgestelde schikking staat te lezen dat het bedrijf ruim 2,2 miljoen dollar (iets meer dan 2 miljoen euro) wil betalen voor alle advocaatkosten en verder geen geld aanbiedt aan de aanklagers.

E-mails scannen

Google scant e-mails op spam en virussen, maar laat zijn systemen ook kijken naar de inhoud van e-mails om er relevante advertenties naast te plaatsen. Dat gebeurt al voordat een e-mail in de inbox van de ontvanger belandt.

Google wijzigde eerder al de manier waarop e-mails worden gescand om relevante advertenties te tonen. Het bedrijf voert de scans pas uit wanneer een e-mail al in de inbox is aangekomen. De spam- en virusscans gebeuren nog wel voordat een e-mail zichtbaar is voor de ontvanger.