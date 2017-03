Google wil een cloudregio in Nederland gaan openen

Dat laat Urs Hölzle, bij Google verantwoordelijk voor de technische infrastructuur, weten tijdens Google Cloud Next , een conferentie van het bedrijf dat nu plaatsvindt.

Een cloudregio kan gehost worden vanuit bestaande datacenters. Nederland telt momenteel twee datacentra en aan een derde wordt inmiddels gewerkt.

Deze nieuwe regio’s zorgen onder meer voor een lagere wachttijd en verbeterde schaalbaarheid voor klanten in de aangrenzende geografische gebieden.

17 datacentra

Vorig jaar kondigde Google al elf cloudregio's aan en aan het einde van volgend jaar wil het bedrijf in totaal zeventien van dit soort regio's hebben. Van de elf aangekondigde regio's worden er nu al twee in gebruik genomen: in Oregon en Tokyo.

In de komende maanden gaan de deuren open in Singapore en Northern Virginia. Sidney en Londen zijn niet veel later aan de beurt.