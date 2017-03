Strafrechtelijk onderzoek geopend naar gelekte CIA-documenten

De inlichtingendiensten FBI en CIA gaan het onderzoek coördineren, melden verschillende Amerikaanse media woensdag (lokale tijd).

Het onderzoek richt zich op hoe de documenten in het bezit zijn gekomen van Wikileaks en of ze zijn gelekt door een werknemer of een extern ingehuurde werknemer bij de CIA. Ook wordt onderzocht of Wikileaks nog meer niet gepubliceerde documenten in handen kan hebben.

Een CIA-woordvoerder kan tegenover CNN niet zeggen of de tot nu toe gepubliceerde documenten echt zijn, maar anonieme bronnen meldden dat de publicaties authentiek zijn.

Samsung

De documenten lijken een beeld te geven van de schaal waarop de CIA hacksoftware inzet. Onder de documenten bevinden zich instructies om iOS-, Android- en Windows-apparaten te hacken. Ook is in één document te zien hoe de CIA zich richtte op smart-tv's van Samsung, die zouden worden gebruikt om ongemerkt als afluistermicrofoon te dienen.

Uit de documenten blijkt ook dat de CIA voor veelgebruikte apparaten software heeft om bijvoorbeeld keyloggers te installeren, zodat er kan worden meegelezen bij het typen van gebruikers. Ook wordt omschreven hoe bekende antiviruspakketten kunnen worden omzeild.

Zorgen

Volgens de CIA moet het Amerikaanse volk zich ernstig zorgen maken om de openbaarmakingen van Wikileaks, "die de bescherming tegen terroristen en andere tegenstanders in gevaar brengen". "Zulke openbaarmakingen brengen niet alleen Amerikaans personeel en operaties in gevaar, maar geven onze tegenstanders ook de informatie om ons kwaad te doen", aldus de CIA.

De woordvoerder benadrukt dat geen elektronisch toezicht gehouden mag worden op individuen in de VS en dat de CIA dat ook niet doet.