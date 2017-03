Facebook in Duitsland niet verplicht zelf nepnieuws te signaleren

Die had na zijn aankomst in Duitsland bij een bezoek van Angela Merkel in september 2015 aan een asielopvang in Berlijn een selfie gemaakt met de bondskanselier.

Hij zette de foto op Facebook. De foto van Anas Modamani en Merkel werd vele malen gedeeld. Maar na de aanslag in Brussel en later Berlijn zag hij hoe hij op social media als betrokkene werd afgeschilderd waarbij steeds de foto, al dan niet in een montage, werd getoond.

Hij had Facebook uiteindelijk aangeklaagd omdat het internetbedrijf ondanks zijn verzoek niet alle foto's liet verdwijnen. De rechtbank wees de klacht af. Het bedrijf moet als aanbieder van internetdiensten wel handelen als illegale inhoud wordt aangemeld. Verder zijn de berichten via Facebook ''onbekende inhoud van gebruikers''.