‘Liberale organisaties VS afgeperst door Russische hackers’

Dat meldt Bloomberg op basis van twee ingewijden die betrokken zeggen te zijn bij het onderzoek naar de hacks door de FBI en enkele beveiligingsfirma’s.

Tenminste twaalf organisaties zouden zijn afgeperst sinds de Amerikaanse verkiezingen in november van vorig jaar. Daarbij zouden de hackers enkele voorbeelden meesturen van de informatie die zij hebben buitgemaakt.

In één geval zou het gaat om een mailwisseling tussen een non-profitorganisatie en een financiële sponsor waarin werd gesproken over het gebruik van sponsorgeld om door anti-Trump-demonstranten gemaakte kosten te dekken. Bloomberg meldt dat een aantal van de gehackte groeperingen besloten hebben om zwijggeld te betalen. Het bedrag dat de hackers lag bij de onderzochte gevallen tussen de 30.000 en 150.000 dollar, te betalen in bitcoins.

Als slachtoffers worden The Center of American Progress en Arabella Advisors bij naam genoemd. Een woordvoerder van laatstgenoemde instelling bevestigt dat er een hackaanval heeft plaatsgevonden en dat het motief hoogstwaarschijnlijk van financiële aard was.

Vooralsnog is niet duidelijk welke hackersgroepering(en) achter de aanvallen zitten, maar de gebruikte technieken zouden overeenkomen met die van het Russische Cozy Bear. Die groepering wordt er ook van verdacht dat het de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft beïnvloed via een grootschalige hackaanval op de Democratische partij.