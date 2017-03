Justitie VS staakt kinderpornozaak om hacksoftware geheim te houden

In de Verenigde Staten en daarbuiten lopen honderden zaken tegen mensen die gebruik zouden hebben gemaakt van de kinderpornosite Playpen, die alleen via het geanonimiseerde Tor-netwerk te bereiken was.

De FBI spoorde de beheerders van de site op, en liet Playpen vervolgens enige tijd online. De opsporingsdienst maakte gebruik van een onbekende kwetsbaarheid in Tor om toch te kunnen zien wie de bezoekers van Playpen waren.

Advocaten die verdachten verdedigen willen dat de FBI de broncode achter de hacksoftware openbaar maakt. Daar zijn de FBI en het ministerie van Justitie echter niet toe bereid, meldt Ars Technica maandag.

'Geen optie'

Eén zaak is daarom helemaal gestaakt. "De overheid moet nu kiezen tussen het openbaarmaken van geheime informatie en het laten vallen van de aanklacht", stelt de openbaar aanklagen in een rechtbankdocument. "Openbaarmaking is momenteel geen optie."

Mogelijk is de FBI van plan om dezelfde software in de toekomst opnieuw in te zetten. De openbaar aanklager laat de optie open dat de verdachte later opnieuw wordt aangeklaagd, als het ministerie wel bereid is om de broncode openbaar te maken.

In november werd nog een groot lek in de Firefox-browser gerepareerd die ook kon worden ingezet tegen gebruikers van de speciale Tor-browser. Omdat de broncode van de FBI-hack geheim is, is echter onduidelijk of het misbruikte lek inmiddels is gedicht.