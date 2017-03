Dat meldden meerdere klanten van de bank aan Allestoringen.

Bij het inloggen op de site of in de app werd een foutmelding getoond. Hierdoor was het niet mogelijk om rekeninginformatie te bekijken of geld over te maken.

De storing werd veroorzaakt door een stroomstoring, aldus een woordvoerder van de bank tegenover NU.nl. De getroffen systemen werden later op de ochtend opnieuw opgestart. "Ze moeten het dan snel weer doen".