Google presenteert soms nepnieuws als feiten in zoekresultaten

Dat ontdekte The Outline. Gebruikers die zoeken of voormalig president Barack Obama een coup d’état plande, krijgen bijvoorbeeld te lezen dat dit mogelijk was.

De foutieve informatie is afkomstig uit Googles Knowledge Graph. Met een tekstblok bovenaan de zoekresultaten, probeert het bedrijf antwoord te geven op een ingevoerde vraag. De resultaten worden vooral bij Engelstalige gebruikers getoond.

Google stelt dat de informatie geautomatiseerd wordt verzameld en afkomstig is van websites van derden. Gebruikers kunnen met een feedbackknop aangeven of informatie foutief is.

De zoekmachine refereert soms ook naar fictie om antwoorden te verschaffen. Wie opzoekt waarom brandweerwagens rood zijn, krijgt een uitleg afkomstig van een Monty Python-sketch.

Google Home

De foutieve Knowledge Graph-informatie kan ook door de Google Home-speaker worden uitgesproken. Daarbij wordt niet vermeld wat de bronnen zijn van de foutieve uitspraken, waardoor de gebruiker lastig kan inschatten of het gaat om bijvoorbeeld nepnieuws.



Afgelopen jaar bleek Google Home vreemde antwoorden te geven als werd gevraagd of vrouwen kwaadaardig zijn. Google greep toen in, maar alleen om dit specifieke antwoord op te lossen.