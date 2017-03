Uber-producthoofd stapt op na woelige weken

Baker schrijft in een e-mail aan collega's dat hij zijn "ervaring in technologie en groei wil toepassen in de publieke sector", meldt Recode. "Nu lijkt het juiste moment om dat te doen.

Het vertrek van Baker volgt na een roerige periode voor Uber. De afgelopen twee weken alleen al bleek dat Uber wetshandhavers heeft misleid, werd het bedrijf door Alphabet aangeklaagd voor het stelen van technologie, en bood de CEO van Uber zijn excuses aan voor het uitvallen tegen een Uber-chauffeur.

Seksuele intimidataie

Bovendien werd er een 'urgent onderzoek' gestart naar claims van seksuele intimidatie binnen Uber. Dat onderzoek volgt na een bericht van een voormalig werknemer van het bedrijf, die bij haar meldingen van seksuele intimidatie niet serieus werd genomen en van vrouwelijke collega's vergelijkbare verhalen hoorde.

Eerder deze week werd het hoofd computertechniek Amit Singhal ontslagen bij Uber, slechts een maand nadat hij begon. Singhal had nagelaten te melden dat hij een jaar eerder als hoofd zoekmachine van Google opstapte omdat er een zaak om seksuele intimidatie tegen hem liep.

Daarnaast kwam het bedrijf ook nog in opspraak wegens liegen over één van zijn zelfrijdende auto's die in San Francisco doorreed bij een rood stoplicht. Uber weigerde vergunningen voor die autonome wagens aan te vragen, maar ging deze week toch overstag.

De functie van vertrekkend producthoofd Baker wordt interim overgenomen door Uber-markthoofd Daniel Graf, terwijl voormalig Facebook-producthoofd Peter Deng gaat de Uber-producten voor chauffeurs leiden.