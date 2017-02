Storing clouddienst Amazon S3 zorgt voor internetproblemen

Door de storing hebben diensten als Imgur, Medium, Slack, Yahoo webmail, Quora, Trello, IFTTT en Runkeeper te kampen met problemen. Eerdere storingen bij Amazon troffen ook diensten als Instagram, maar daar lijkt nu geen sprake van. 

Sommige getroffen diensten laden deels niet of erg traag, andere zijn door de storing totaal niet te gebruiken. Door de storing met IFTTT krijgen sommigen hun slimme lampen bijvoorbeeld niet aan.

Amazon is op de hoogte van de problemen, en zegt de bron te hebben gevonden. De internetgigant werkt aan een oplossing. De storing speelt sinds ongeveer 19:00 uur.

Storingssites

Ook de site isitdownrightnow.com werkt door de storing niet, meldt The Verge. Die site toont normaal gesproken of sites en diensten een storing hebben, maar leunt ook op Amazon S3. Ook storingssite allestoringen.nl is om dezelfde reden slecht bereikbaar.

De statussite van Amazon Web Services toonde in eerste instantie niet dat er een storing was, omdat die pagina gebruik blijkt te maken van de dienst die door storing getroffen is.

Een oorzaak van de storing is nog niet openbaar gemaakt. Tot de storing is opgelost kunnen gebruikers van sommige sites en diensten de gevolgen blijven merken.