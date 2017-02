Soundcloud lanceert goedkoper abonnement

Met het nieuwe abonnement hoopt Soundcloud meer luisteraars aan te trekken.

Het nieuwe abonnement heet Soundcloud Go en biedt luisteraars 120 miljoen liedjes aan, zonder dat mensen naar reclame hoeven te luisteren. Het oude Soundcloud Go, dat vorig jaar in maart werd gelanceerd, zal voortaan Soundcloud Go+ heten en 9,99 dollar per maand blijven kosten.

Ook met dat abonnement hoeven mensen niet naar advertenties te luisteren. Het verschil tussen beide abonnementen is momenteel dat Go+ dertig miljoen extra nummers heeft. Andere premium functies worden op een later moment aangekondigd door Soundcloud, schrijft het bedrijf op haar blog .

Het nieuwe abonnement is per direct beschikbaar in de Verenigde Staten, Groot-Brittanniƫ, Ierland, Frankrijk, Canada, Duitsland, Australiƫ en Nieuw-Zeeland.

De dienst wordt nog niet in Nederland gelanceerd. Soundcloud Go+ is ook nog niet in Nederland verkrijgbaar. Desondanks hoeven Nederlandse luisteraars niet naar advertenties te luisteren wanneer de dienst gebruikt wordt.

Soundcloud werd in 2008 gelanceerd en heeft inmiddels 175 miljoen luisteraars. Onduidelijk is hoeveel mensen betalen voor de muziekstreamingdienst.