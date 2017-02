'In 2020 Europese proef met 5G-netwerk'

Dat voorstel zal Ger Baron, CTO bij de gemeente Amsterdam, dinsdag doen op het Mobile World Congress in Barcelona. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Er wordt al jaren druk gediscussieerd over 5G, dat de opvolger van het huidige 4G-netwerk moet worden. Er zijn echter nog geen afspraken over een standaard en het is dus ook nog niet duidelijk wat er precies met 5G bedoeld wordt.

Amsterdam wil het nieuwe 5G-netwerk tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 2020 desondanks dusdanig ver ontwikkeld hebben dat het gebruikt kan worden voor het doorgeven van hoogwaardige videobeelden. Ook willen de initiatiefnemers het netwerk gebruiken voor bijvoorbeeld projecten rond openbare orde en transport.

Sensoren

Er zullen tijdens het EK2020 vier wedstrijden worden gespeeld in de Amsterdam Arena, dat voor die tijd een opknapbeurt krijgt. Daarbij wordt het stadion in samenwerking met bedrijven als het Chinese Huawei, KPN, KPMG en kennisinstelling TNO volgestopt met sensoren. Volgens de initiatiefnemers van de proef is er ook al contact met andere speelsteden als Dublin, Bilboa en Kopenhagen.

Het in 2020 beschikbaar zijn van een 5G-netwerk is ook een doel van de Europese Commissie. Tegen die tijd zal er acht keer zo veel internetverkeer als nu zijn, denkt de Commissie. Daarom hebben de Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad in december een akkoord gesloten dat de uitrol van 5G moet versnellen.