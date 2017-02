Uber toont melding over seksuele intimidatie bij opzeggen account

In het bericht staat dat Uber onder leiding van voormalig justitieminister Eric Holder een onderzoek heeft gestart naar de aantijgingen, die maandag naar buiten kwamen via voormalig medewerker Susan Fowler.

Zij claimde onder meer dat haar manager haar had lastiggevallen. Omdat hij verder goed presteerde zou het bedrijf daar niets aan hebben gedaan.

"Wij geloven in een werkplek waar een sterk gevoel van rechtvaardigheid alles wat wij doen ondersteunt, en het voor iedereen de belangrijkste prioriteit is om in de komende maanden en jaren veranderingen door te voeren", staat in het bericht dat Twitter-gebruikers deelden. Na de aantijgingen van seksuele intimidatie werd de hashtag #DeleteUber (verwijder Uber) populair.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Mashable dat het bericht alleen wordt getoond aan mensen die de blogpost van Fowler specifiek invoeren als reden om hun account op te zeggen.

Rechtszaken

Veel huidige en voormalige medewerkers van Uber herkennen zich in het beeld dat Fowler schetst, stellen tientallen anonieme bronnen donderdag tegen de New York Times. De krant schrijft over een "Hobbesiaanse sfeer, waarin medewerkers soms tegen elkaar worden opgezet en waar overtredingen van de best presterenden worden genegeerd".

Volgens juridische documenten die de New York Times heeft ingezien, heeft Uber te maken met minstens drie rechtszaken over seksuele intimidatie in twee landen.

Excuses

In een vergadering waar alle medewerkers van Uber voor waren uitgenodigd zou Uber-directeur Travis Kalanick zijn excuses hebben aangeboden voor het uit de hand lopen van de bedrijfscultuur. "Wat ik kan beloven is dat ik elke dag beter zal worden. Ik kan jullie vertellen dat ik werkelijk en volledig toegewijd ben aan een oplossing", zei hij volgens de krant, die een video van de vergadering zag.

Tijdens dezelfde vergadering zei Arianna Huffington, die als bestuurslid van Uber betrokken is bij het onderzoek naar de claims van Fowler, dat het bedrijf geen "briljante eikels" meer zal aannemen.