Man krijgt 15 maanden cel na complexe phishingcampagne

Het gerechtshof Den Haag deed dinsdagochtend uitspraak in hoger beroep. De man werd veroordeeld voor oplichting en diefstal in vereniging. Van zijn straf is zes maanden voorwaardelijk.

De man maakte vooral bejaarde slachtoffers. Zij kregen eerst een phishing-e-mail die afkomstig leek van hun bank. Zo werden zij verleid om hun inloggegevens in te vullen.

Vervolgens kregen de slachtoffers ook post die van hun telefoonprovider afkomstig leek, waarin zij te horen kregen dat hun sim-kaart vervangen moest worden. Telefonisch werd een afspraak gemaakt om dat te doen.

De man uit Veenendaal ging bij zijn slachtoffers langs om de sim-kaarten te verwisselen, verkleed als medewerker van het telecombedrijf. Met de oude sim-kaart van het slachtoffer konden sms-codes van banken worden onderschept, zodat geld kon worden overgemaakt naar eigen rekeningen.

Duizenden euro's

Met de truc werd in één geval 10.000 euro gestolen, en in een ander geval ruim 9.500 euro. In een ander geval werd ruim 21.000 euro overgemaakt van een spaarrekening naar een betaalrekening, nadat een slachtoffer een betaalpas had afgegeven aan iemand die zich voordeed als een bankmedewerker.

De man uit Veenendaal probeerde vervolgens bijna 2.500 euro van dat geld op te nemen bij een pinautomaat, maar dat lukte niet omdat de pas inmiddels was geblokkeerd.

Eerder werd de man ook beschuldigd van hacken, maar daar werd hij van vrijgesproken, omdat hij zelf niet inlogde in de internetbankieromgeving. Wel moet hij een schadevergoeding van 14.800 euro betalen.

Eén medeverdachte werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een uitspraak over een derde verdachte volgt later nog, omdat eerst een aanvullend onderzoek moet plaatsvinden.