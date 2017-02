Podcast: De toekomst van Facebook en wat we al weten over de iPhone 8

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (11 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Toekomst van Facebook

Facebook-directeur Mark Zuckerberg schreef deze week een toekomstvisie van zesduizend woorden voor zijn bedrijf. Het sociale netwerk moet meer gaan draaien om verenigingen, per persoon aanpasbaar zijn en gaat een grote maatschappelijke rol spelen, als het aan Zuckerberg ligt. Wij bespreken de belangrijkste onderdelen van de visie.

iPhone 8

Het is februari en een nieuwe iPhone wordt pas in september verwacht. Toch is de geruchtenmachine al op gang gekomen en 'weten' we al veel over de iPhone 8. De strategie van Apple lijkt te draaien om drie nieuwe toestellen waarvan er één echt vernieuwend wordt. Wat gaat er waarschijnlijk veranderen?

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heeft u nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.