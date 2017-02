Uber verliest Braziliaanse rechtszaak van chauffeurs

Uber gaat tegen de uitspraak in beroep, meldt Reuters.

De Braziliaanse arbeidsrechter oordeelde dat Uber één van zijn chauffeurs in Brazilië een compensatie van 30.000 Braziliaanse real (ruim 9.000 euro) moet betalen voor overuren, nachtdiensten, vakanties en onkosten als benzine.

De zaak schept een precedent waarop andere Braziliaanse Uber-chauffeurs het bedrijf zouden kunnen aanklagen. In verschillende andere landen ligt Uber ook al onder vuur door zijn constructie waarbij chauffeurs niet in dienst zijn, maar zelf bepalen wanneer en voor hoe lang zij passagiers vervoeren.

Uber haalt die werking van zijn dienst aan als verdediging. Volgens het bedrijf zijn chauffeurs nergens toe verplicht en mogen zij hun eigen uren indelen, ritten weigeren en voor concurrerende rittendiensten rijden.

In oktober 2016 oordeelde een Britse rechter ook al dat Uber-chauffeurs werknemers zijn. Ook tegen die uitspraak is Uber in beroep gegaan. In de VS schikte Uber onlangs nog voor 20 miljoen dollar met chauffeurs, die de dienst hadden aangeklaagd voor misleiding. Uber beloofde chauffeurs in de steden New York en San Francisco een fors hoger mediaan inkomen dan ze daadwerkelijk wisten te verdienen.