Disney verbreekt banden met YouTuber PewDiePie na anti-semitische grappen

De miljoenenovereenkomst is door Disney stopgezet nadat de Wall Street Journal om commentaar had gevraagd over de video's van Kjellberg.

Volgens de krant maakte de YouTuber zeker negen video's met anti-semitische grappen. Via de site Fiverr betaalde Kjellberg onder meer mensen om "dood aan alle joden" op een spandoek te zetten, en om verkleed als Jezus te zeggen dat "Hitler niks verkeerd heeft gedaan".

De video's van Kjellberg werden geprezen op sites voor neonazi's. In een recentere YouTube-video heeft Kjellberg gezegd dat sommige grappen te ver gingen, maar dat ze ook uit hun context zijn gehaald. Hij heeft drie video's offline gehaald, maar wilde tegenover de Wall Street Journal niet verder reageren.

Het kanaal van PewDiePie heeft 53 miljoen abonnees en is daarmee de succesvolste van YouTube. Kjellberg is volgens zakenblad Forbes ook de YouTuber die het meest verdient. In 2016 zou hij 15 miljoen dollar hebben verdiend. Het is onduidelijk hoeveel daarvan afkomstig was van Disney.

Kjellberg maakte onderdeel uit van Maker Studios, een online videonetwerk dat in 2014 werd gekocht door Disney voor 675 miljoen dollar. Later ging Maker Studios nog nauwer samenwerken met Kjellbeg, en werd hij mede-eigenaar van een bedrijf dat video's produceert en mobiele apps maakt.